Volets et canicules : pourquoi près de la moitié des logements français restent vulnérables à la chaleur

Dans les villes, au début de l’été, la lumière tape déjà fort sur les façades.

Les températures montent vite, parfois dès la mi-mai.

Les volets devraient offrir une première barrière contre la chaleur.

Pourtant, près de 40 % des logements en France restent mal protégés.

Le constat surprend, alors que les vagues de chaleur se multiplient, que les alertes sanitaires se répètent.

Pourquoi cette faille demeure-t-elle si criante dans les habitats français ?

Des volets, mais pas toujours efficaces

La plupart des habitations disposent d’ouvertures équipées, en apparence. Volets battants en bois ou en PVC, stores roulants, parfois même des brise-soleil orientables dans les constructions récentes. Mais le simple fait d’avoir des volets ne garantit pas une isolation thermique performante. Plusieurs facteurs entrent en jeu : matériaux, vétusté, usage quotidien, exposition de la façade.

Un volet ancien, mal ajusté, laisse passer l’air chaud. Un modèle en PVC premier prix ne bloque pas grand-chose d’un soleil de plomb. Le volet roulant, trop souvent baissé de façon partielle ou tardive, n’offre pas la protection attendue. Dans de nombreux logements, le geste réflexe – fermer tôt le matin, maintenir l’obscurité – n’est pas systématique.

Des chiffres qui inquiètent

L’Agence de la transition écologique (ADEME) estime que dans 4 logements sur 10, la protection contre la chaleur reste insuffisante. Plusieurs raisons à cela. Près de 30 % des logements anciens, construits avant 1975, n’ont pas bénéficié de travaux d’amélioration ou de remplacement des équipements de fermeture. La moitié des appartements en ville présentent encore des vitrages simples, exposant directement les occupants aux rayonnements solaires.

Selon le baromètre Qualitel 2023, 38 % des Français déclarent que leur logement surchauffe en été. Parmi eux, une part importante occupe des logements sans volets ou avec des dispositifs peu performants. La situation devient critique en étage élevé, notamment sous les toits ou dans les immeubles anciens où l’isolation thermique reste faible.

Pourquoi la France accuse-t-elle ce retard ?

Le climat tempéré, longtemps perçu comme un atout, a entretenu l’idée que la chaleur restait un problème occasionnel. Les habitudes architecturales privilégiaient la lumière, les grandes fenêtres, parfois au détriment de la protection solaire. Avec le changement climatique, cette logique s’effrite. Mais l’adaptation du parc existant ne suit pas.

Dans les centres urbains, la réglementation patrimoniale freine parfois les rénovations. Impossible de poser des volets roulants dans certains quartiers classés. Les copropriétés, confrontées au coût des travaux, tardent à engager des remplacements collectifs. Les locataires, souvent démunis, ne peuvent pas agir sans l’accord du propriétaire.

Côté pavillonnaire, de nombreux logements récents misent sur le double vitrage performant, mais font l’impasse sur des protections extérieures efficaces. Les stores intérieurs, souvent esthétiques, n’apportent pas la même efficacité thermique. Résultat : un sentiment d’impuissance face aux épisodes de chaleur extrême.

Les différents types de volets et leurs performances

Type de volet Matériau Protection solaire Isolation thermique Durabilité Volet battant Bois, PVC, aluminium Élevée si bien ajusté Variable, dépend de l’étanchéité Bonne, dépend de l’entretien Volet roulant Aluminium, PVC Bonne, s’il est entièrement fermé Correcte, améliorable avec mousse isolante Très bonne, peu d’entretien Brise-soleil orientable Aluminium Excellente, adaptable selon l’angle Haute, si bien posé Excellente Store intérieur Tissu, PVC Faible, car placé après le vitrage Nulle à faible Moyenne

Le choix du volet dépend aussi de l’exposition, de la région et du budget. Un volet extérieur, surtout en aluminium ou en bois, bloque la chaleur avant qu’elle n’atteigne les vitrages. Les stores intérieurs, eux, n’empêchent pas la pièce de se réchauffer.

Le facteur humain : usages et contraintes

Fermer ses volets le matin, laisser l’air circuler la nuit, ventiler aux heures fraîches : ces gestes, recommandés par les autorités sanitaires, ne sont pas toujours adoptés. Par habitude, par peur de l’obscurité, parfois par méconnaissance ou simple négligence. Le confort visuel prime souvent sur la protection thermique.

Dans certains immeubles, les volets sont condamnés, absents ou inaccessibles (vérandas, grandes baies vitrées sans dispositif extérieur). Les personnes âgées, ou à mobilité réduite, peinent à manipuler des volets lourds ou peu ergonomiques. L’automatisation, encore marginale dans l’ancien, pourrait faciliter ces gestes, mais le coût d’installation freine.

Des solutions, mais des freins persistants

Les aides financières existent, notamment pour la rénovation thermique. Le dispositif MaPrimeRénov’, par exemple, peut inclure la pose de volets isolants en complément d’autres travaux. Pourtant, la majorité des dossiers se concentrent sur l’isolation des murs et des combles. Les volets passent souvent au second plan, perçus comme « secondaires » ou jugés trop chers par rapport au gain immédiat.

Dans les constructions neuves, la réglementation thermique (RE2020) impose désormais des protections solaires adaptées, mais l’immense majorité du parc immobilier reste antérieure à ces normes. La rénovation globale, lourde à mettre en œuvre, avance lentement, freinée par la complexité administrative et le manque de main-d’œuvre qualifiée.

FAQ pratique : mieux protéger son logement de la chaleur

Faut-il privilégier le volet roulant ou battant ? Les deux offrent une bonne protection, à condition d’être bien posés et fermés dès le matin. Le volet roulant motorisé facilite l’usage quotidien, surtout pour les grandes baies.

Les deux offrent une bonne protection, à condition d’être bien posés et fermés dès le matin. Le volet roulant motorisé facilite l’usage quotidien, surtout pour les grandes baies. Le store intérieur suffit-il ? Non. Il bloque la lumière, mais laisse la chaleur entrer. Préférer une protection extérieure.

Non. Il bloque la lumière, mais laisse la chaleur entrer. Préférer une protection extérieure. Peut-on isoler ses volets existants ? Oui, en ajoutant des panneaux isolants ou des joints d’étanchéité. L’efficacité dépend de l’état initial.

Oui, en ajoutant des panneaux isolants ou des joints d’étanchéité. L’efficacité dépend de l’état initial. Les aides financières couvrent-elles ces travaux ? Partiellement, si les volets isolants sont intégrés à un bouquet de rénovation énergétique.

Partiellement, si les volets isolants sont intégrés à un bouquet de rénovation énergétique. Et si le logement est classé ou en copropriété ? Se renseigner auprès du syndic : certaines solutions discrètes (volets intérieurs, films solaires) peuvent être autorisées.

Vers une culture de la protection solaire

Face à la multiplication des épisodes caniculaires, la question des volets n’est plus anecdotique. Elle touche au confort, à la santé, parfois, à la sécurité des plus fragiles. L’enjeu n’est pas que technique : il engage aussi les modes de vie, l’architecture, la manière d’habiter les villes en mutation. Les solutions existent. Reste à accélérer leur adoption, à faire évoluer les réflexes. Les volets, longtemps relégués au rang d’accessoire, s’imposent désormais comme une arme essentielle dans la bataille contre la chaleur.