Écoles sous surveillance : la loi Bétharram bouleverse les règles contre les violences, ce qui va vraiment changer

Depuis des décennies, les violences à l’école, en particulier dans certains établissements privés, ont prospéré dans l’ombre.

L’affaire Bétharram, révélant des abus massifs sur près d’un demi-siècle dans un collège catholique du Béarn, a fissuré le silence.

Après des mois de travaux, la proposition de loi Bétharram, adoptée à l’unanimité le 1er juin 2026 à l’Assemblée nationale, s’impose comme un tournant.

Derrière les débats politiques, une bascule dans la protection des enfants et la régulation du secteur scolaire s’engage.

Voici comment le texte va modifier en profondeur le paysage éducatif français.

Un contexte de scandales et un constat d’inaction

Les révélations sur Notre-Dame de Bétharram n’auront pas été un simple épisode médiatique. Elles ont mis à nu les failles du système : carences de l’État, culture de l’omerta, absence de contrôle dans des centaines d’établissements privés sous contrat. La commission d’enquête parlementaire, qui a suivi, a confirmé l’ampleur des défaillances. Face à l’accumulation d’affaires, associations, parents et enseignants ont exigé une réponse structurelle. Finis les ajustements à la marge. La loi Bétharram inscrit désormais la prévention, la surveillance et la reconnaissance des victimes au cœur du dispositif.

Contrôles renforcés dans les établissements privés

Jusqu’ici, la plupart des 7 500 écoles, collèges et lycées privés sous contrat échappaient à un contrôle systématique. Depuis la loi, le changement s’impose : contrôle quinquennal obligatoire, tous les cinq ans, pour chaque établissement. L’État ne délègue plus à la seule confiance. Un conseil académique de l’enseignement privé, nouvellement créé, sera chargé d’organiser ces inspections et d’en publier les conclusions.

Si des manquements graves sont détectés, des sanctions administratives pourront tomber. Le recteur d’académie reprend la main sur les prérogatives de contrôle, jusque-là partagées avec les préfets. Ce recentrage sur l’Éducation nationale vise à garantir une cohérence et une efficacité accrues. La publication des sanctions, attendue, devrait aussi participer à briser l’omerta.

Vérification d’honorabilité : le filet se resserre

Le texte généralise la vérification d’honorabilité pour tous les personnels, dans le public comme dans le privé. L’obligation : présenter un extrait de casier judiciaire vierge et une non-inscription au FIJAISV (fichier des auteurs d’infractions sexuelles) lors du recrutement, puis renouveler ce contrôle tous les trois ans.

L’innovation majeure tient à l’extension de cette vérification : elle s’applique désormais aux accompagnateurs de sorties scolaires, aux animateurs périscolaires, aux intervenants extérieurs lors des stages ou formations. Ceux qui travaillent en internat seront contrôlés encore plus fréquemment, tous les deux ans. Ces mesures, réclamées par les victimes, visent à colmater les failles révélées par plusieurs scandales récents où des personnes sous contrôle judiciaire avaient pu continuer à exercer.

En complément, une liste noire nationale recensera les personnels révoqués pour des faits graves. Impossible, à l’avenir, pour un agent exclu de l’Éducation nationale d’aller enseigner dans le privé ou inversement. Même logique pour le secteur jeunesse et sports.

Prévention, suivi et information : la vigilance s’installe

Autre point clé : le suivi des personnes mises en cause pour violences. La durée de conservation des sanctions administratives dans le dossier des agents passe à dix ans. L’État, mais aussi les représentants légaux des élèves, devront être informés sans délai de toute sanction ou mise à l’écart d’un membre du personnel, y compris dans le périscolaire.

La loi autorise, en cas de suspicion sérieuse (sans condamnation judiciaire formelle), l’écartement temporaire d’un adulte présentant un danger potentiel pour les mineurs. Cette mesure de police administrative, inspirée de la pratique dans certains sports, veut prévenir la répétition d’affaires où des alertes avaient été ignorées.

Le code de l’éducation se dote d’une formulation claire : interdiction explicite des châtiments corporels et traitements humiliants. Cette inscription, symbolique, rappelle la gravité des violences psychologiques, physiques et sexuelles en milieu scolaire.

Journée nationale d’hommage et reconnaissance des victimes

Le 19 novembre deviendra la journée nationale d’hommage aux victimes de violences scolaires. Instaurée par la loi, cette date s’inscrit dans le calendrier officiel, au même titre que la journée contre le harcèlement. L’objectif : sortir les souffrances de l’ombre et faire admettre la responsabilité collective dans la réparation.

La loi acte aussi une reconnaissance nationale de la gravité des faits. Un débat délicat a eu lieu sur la formulation : la responsabilité première revient aux auteurs, mais l’insuffisance des contrôles publics est reconnue comme facteur aggravant. Les associations de victimes attendaient un engagement plus direct de l’État, notamment sur l’indemnisation. Sur ce point, la loi charge une mission d’inspection générale de remettre un rapport sur la création d’un fonds dédié, dans les six mois.

Secret de la confession, imprescriptibilité : des compromis douloureux

Initialement, la proposition prévoyait de lever le secret de la confession pour les crimes sur mineurs, ce qui a cristallisé de fortes oppositions. La droite et l’extrême droite ont dénoncé une remise en cause de la liberté religieuse. Pour obtenir une majorité, l’article a été retiré du texte final. Même logique sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, finalement non retenue.

Certains regrettent ces reculs : les associations de protection de l’enfance, en particulier, considèrent que la réparation institutionnelle et la transparence restent incomplètes.

Chiffres clés et portée pratique

Mesure Détail Périmètre Contrôles quinquennaux Inspections obligatoires tous les 5 ans 7 500 établissements privés sous contrat Vérification d’honorabilité Contrôle du casier, FIJAISV, renouvelé tous les 3 ans (2 ans en internat) Tous personnels, y compris périscolaire et intervenants extérieurs Liste noire nationale Interdiction de réemploi des personnels révoqués dans l’ensemble du secteur Public, privé, jeunesse et sports Durée de conservation des sanctions 10 ans Tous agents scolaires et périscolaires Journée nationale d’hommage 19 novembre, chaque année Toutes écoles, collèges, lycées

FAQ pratique : ce qui change pour les familles et le personnel

Qui sera contrôlé et à quelle fréquence ?

Tout adulte intervenant auprès d’élèves, y compris les animateurs, accompagnateurs de sorties, enseignants, personnels administratifs, sera soumis à une vérification d’honorabilité tous les trois ans. Pour les personnels d’internat : tous les deux ans.

Que se passe-t-il si un manquement est détecté dans un établissement ?

Des sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à la suspension du contrat avec l’État, sont prévues. Le signalement au procureur est obligatoire en cas d’infraction pénale présumée.

Les victimes pourront-elles être indemnisées rapidement ?

Pour l’instant, pas de fonds d’indemnisation immédiat. Un rapport, attendu d’ici la fin 2026, doit en préciser les modalités. Les dispositifs existants dans l’Église ou dans l’Éducation nationale restent actifs en attendant.

La loi concerne-t-elle le secteur périscolaire ?

Oui, c’est une avancée majeure. Le contrôle s’étend à tous les temps et lieux scolaires et périscolaires, sans distinction.

Un consensus inédit, des chantiers encore ouverts

Jamais la protection des enfants à l’école n’avait suscité un tel consensus politique. La loi Bétharram, fruit de la mobilisation des victimes et de familles, marque une rupture dans la régulation de l’enseignement privé et dans la lutte contre les violences. Elle impose une surveillance et une transparence inédites, avec des outils concrets.

Des points restent à parfaire : indemnisation des victimes, transparence totale des enquêtes administratives, réparation institutionnelle. Mais pour la première fois, la France se dote d’un cadre robuste, applicable à près de 12 millions d’élèves. L’entrée en vigueur, attendue à la prochaine rentrée, sera surveillée de près par tous les acteurs du monde éducatif.